Путин высказался о следующем раунде переговоров с Украиной

Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Договаривались таким образом, что после завершения вот этой стадии мы проведем третий раунд переговоров. В целом, мы к этому готовы», — сказал глава государства.

По словам Путина, стороны должны согласовать место и время следующего раунда переговоров.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров России и Украины определится после того, как будут выполнены договоренности гуманитарного характера, достигнутые во время встречи в Стамбуле 2 июня.

До этого Песков заявил, что России и Украине предстоит обменяться мнениями по проектам меморандумов на третьем раунде переговоров. Он также сказал, что во время третьего раунда российская и украинская делегации обсудят продолжение гуманитарных обменов и освобождение пленных.

Ранее Трамп объяснил, при каком условии приедет на переговоры по Украине в Турцию.