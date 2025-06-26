В словах Путина об «Орешнике» увидели плохие новости для НАТО

Слова российского лидера Владимира Путина о старте серийного производства ракетных комплексов «Орешник» стали плохими новостями для НАТО. Такое мнение в материале для InfoBRICS высказал военный аналитик Драго Боснич.

«Это означает, что у Кремля уже есть определенный запас этого современного оружия, что однозначно является, мягко говоря, плохой новостью для НАТО», — указал Боснич.

По мнению аналитика, стратегические возможности «Орешника» невозможно переоценить. По его мнению, России достаточно легко производить его массово, поскольку он создан на базе уже существующей конструкции, которая находится на серийном производстве.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в стране разворачивается серийное производство ракетных комплексов средней дальности «Орешник».

«Орешник» — новейшая российская баллистическая гиперзвуковая ракета с разделяющейся боеголовкой. Ее можно оснащать как в ядерном, так и в неядерном варианте, дальность полета — 5500 километров. Первый экспериментальный запуск в реальных боевых условиях произошел 21 ноября 2024 года по объекту в Днепре.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин «разбудил гиганта».