Лавров пожалел, что будет работать на озере Иссык-Куль в Киргизии вместо отдыха

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, но придется работать. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал он в ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Глава российского МИД 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД, у Лаврова запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Лавров прилетел в Киргизию вечером 28 июня.

В конце января он принял приглашение киргизского коллеги посетить республику с визитом. Глава МИД РФ поблагодарил Кулубаева за плодотворную совместную работу и «с удовольствием» принял приглашение приехать в Бишкек или «любое другое место красочной природы Киргизии с визитом».

27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин побывал на саммите Евразийского экономического союза в Минске. Там присутствовал и киргизский лидер Жапаров.

Ранее Лавров заявил, что Запад обкрадывает европейцев ради Украины.