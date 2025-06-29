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Лавров заявил, что хотел бы отдыхать на озере Иссык-Куль вместо работы

Лавров пожалел, что будет работать на озере Иссык-Куль в Киргизии вместо отдыха
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Эдуард Песов/РИА Новости

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ему хотелось бы отдохнуть на озере Иссык-Куль в Киргизии, но придется работать. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль будем работать, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», — сказал он в ходе переговоров с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.

Глава российского МИД 29-30 июня находится с официальным визитом в Киргизии. Помимо встреч с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД, у Лаврова запланировано участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Лавров прилетел в Киргизию вечером 28 июня.

В конце января он принял приглашение киргизского коллеги посетить республику с визитом. Глава МИД РФ поблагодарил Кулубаева за плодотворную совместную работу и «с удовольствием» принял приглашение приехать в Бишкек или «любое другое место красочной природы Киргизии с визитом».

27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин побывал на саммите Евразийского экономического союза в Минске. Там присутствовал и киргизский лидер Жапаров.

Ранее Лавров заявил, что Запад обкрадывает европейцев ради Украины.

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