Лавров заявил, что Запад обкрадывает европейцев ради Украины

Страны Европы воруют деньги у собственных граждан ради финансирования украинского конфликта, заявил после переговоров с министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза, да и Британии, которых за последние три года просто обкрадывают. <...> Деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — сказал министр.

Он отметил, что в «топку» конфликта идут средства, которые можно было бы потратить на решение социальных и экономических проблем. При этом у западных государств нет возможности достичь декларируемой цели — стратегического поражения РФ, добавил Лавров.

24-25 июня в Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. Несмотря на это, многие зарубежные СМИ отметили «усталость» НАТО от украинской тематики. Чем завершились переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа и действительно ли на Западе не хотят решать проблемы Киева — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсек НАТО заявил, что не называл Трампа «папочкой».