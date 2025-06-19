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В Кремле рассказали о ближайшей зарубежной поездке Путина

Ушаков: ближайшей зарубежной поездкой Путина станет саммит ЕАЭС в Минске
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует свою ближайшую зарубежную поездку на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Минске. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью ТАСС.

«Все готовится. Это будет город Минск, саммит ЕАЭС,» – отметил он.

Данное мероприятие запланировано на 27 июня в столице Беларуси.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян будет участвовать в форуме Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в формате видеоконференции. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. В то же время остальные лидеры стран-участниц ЕАЭС будут присутствовать на мероприятии лично, среди них президенты России, Киргизии и Казахстана — Владимир Путин, Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев. Также в рамках форума запланирована пленарная сессия с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее экс-премьер Молдавии заявил о потерях страны из-за неучастия в работе ЕАЭС.

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