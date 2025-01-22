Лавров принял приглашение посетить Киргизию с визитом

Глава МИД РФ Лавров посетит с визитом Киргизию по приглашению Кулубаева

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял приглашение киргизского коллеги Жээнбека Кулубаева посетить с визитом Киргизию. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров поблагодарил Кулубаева за плодотворную совместную работу и «с удовольствием» принял приглашение посетить Бишкек или «любое другое место красочной природы Киргизии с визитом».

22 января министры в Доме приемов МИД РФ подписали по итогам переговоров в Москве программу сотрудничества дипведомств двух стран до 2027 года.

Во вторник Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян провели переговоры. Они обсудили сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других объединений.

Ранее Лавров рассказал о сложностях в международных отношениях.