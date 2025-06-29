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В МАГАТЭ заявили, что всегда честно оценивали ядерную программу Ирана

МАГАТЭ: специалисты не наблюдали признаков создания Ираном ядерного оружия
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Albert Otti/Global Look Press

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не видели признаков того, что ядерная программа Ирана была направлена на создание ядерного оружия. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью американской телекомпании CBS News.

«Мы не видели, чтобы программа была направлена на это (создание ядерного оружия — «Газета.Ru»), но в то же время они (власти Ирана — «Газета.Ru») не отвечали на некоторые из очень-очень важных поставленных вопросов», — заявил собеседник телекомпании.

Гросси добавил, что специалисты МАГАТЭ всегда «честно оценивали ситуацию» вокруг иранской ядерной программы. Глава агентства отметил, что они не предоставляли в отчетах информацию о наличии ядерного оружия у Ирана как и попытки его получить.

Также глава МАГАТЭ сообщил, что Иран может возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев, для этого у него есть промышленные и технологические возможности. По словам Гросси, он вновь призвал вернуться за стол переговоров и найти «технически обоснованное» решение вопроса, связанного с ядерной программой Ирана, добавив, что сейчас для этого есть возможность.

До этого представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди заявил, что Иран продолжит развивать свою атомную промышленность и никогда не прекратит этот процесс.

Его слова подтвердил посол исламской республики в России Касем Джелали, который отметил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, но не может лишать свои будущие поколения мирных ядерных технологий.

Ранее стало известно, когда могут пройти переговоры США и Ирана по ядерной тематике.

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