В Иране исключили возможность прекращения развития атомной промышленности

В Иране заявили, что никогда не прекратят развитие атомной промышленности

Иран продолжит развивать свою атомную промышленность и никогда не прекратит этот процесс. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди, пишет ТАСС.

По его словам, США и Израиль не могут уничтожить атомную отрасль Ирана.

«Учитывая имеющиеся у нас мощности и возможности, развитие этой сферы будет продолжаться и не остановится», — сказал он.

Накануне Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

В ночь на 22 июня Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее сообщалось, что разведка Израиля тайно запугивала иранских чиновников и военных.