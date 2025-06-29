В МАГАТЭ рассказали, когда Иран сможет возобновить производство урана

Иран может возобновить производство обогащенного урана за несколько месяцев, для этого у него есть промышленные и технологические возможности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью американскому телеканалу CBS News.

«Они могут получить... в течение нескольких месяцев, или меньше... несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран... Нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет», — сказал глава агентства.

По словам Гросси, он вновь призвал вернуться за стол переговоров и найти «технически обоснованное» решение вопроса, связанного с ядерной программой Ирана, добавив, что сейчас для этого есть возможность.

Накануне иранское агентство Mehr со ссылкой на вице-спикера парламента Ирана Хамида-Реза Хаджи Бабаи сообщило, что Иран больше не допустит гендиректора международного агентства по атомной энергии к своим ядерным объектам и не позволит вести там видеонаблюдение.

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что настойчивое стремление Гросси посетить иранские ядерные объекты, подвергшиеся атакам, является необоснованным и может быть продиктовано недобрыми намерениями.

Ранее сообщалось, смогли ли США уничтожить ядерную программу Ирана.