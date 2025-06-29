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На Украине заявили, что в Киеве так и не поняли про Путина

Азаров: Путин никогда не выступал против независимой и нейтральной Украины
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Александр Натрускин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин никогда не был противником государственности Украины в нейтральном статусе. Об этом заявил премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

«Путин никогда не выступал против суверенной и независимой Украины. Он много раз говорил, что Украина должна жить по Декларации о государственном суверенитете 1990 г», — написал он.

Азаров подчеркнул, что ключевым пунктом декларации был статус Украины, как нейтральной безъядерной державы.

Он отметил, что точкой невозврата в отношениях Украины и России стал государственный переворот, произошедший в Киеве в 2014 году.

До этого Азаров призвал политические силы Украины организовать народный бунт против президента Владимира Зеленского. Он обратил внимание на то, что народ сам «никуда не выходил и не выйдет». Однако это, по его мнению, необходимо, поскольку Зеленский «уничтожает украинский народ и государство».

Ранее экс-премьер Украины заявил, что у Киева нет ресурсов для боевых действий.

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