На Украине заявили о подготовке спецзакона для послевоенных выборов

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил о подготовке специального закона «для послевоенных выборов». Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«Мы нарабатываем этот законопроект, ведь для проведения следующих выборов необходим новый специальный законопроект, который будет регулировать так называемые послевоенные выборы», — приводит агентство слова Стефанчука.

По его словам, в Раде готовятся разные базовые сценарии для реализации людьми фундаментального конституционного права на выбор.

В январе этого года в интервью американскому блогеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говорить о голосовании до завершения конфликта «нецелесообразно» из-за сложной ситуации в стране и необходимости сосредоточиться на текущих вызовах. При этом политик допустил, что президентские выборы на Украине могут пройти через 90 дней после окончания «войны с Россией».

28 июня председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов высказал мнение, что потенциальных кандидатов в президента Украины среди действующих политиков страны нет.

Ранее депутат Рады заявил об утрате конституционных прав на Украине.