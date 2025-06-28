Депутат Рады заявил об утрате конституционных прав на Украине

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, призвал граждан Украины перечитать Конституцию страны. В своем Telegram-канале политик заявил, что за 29 лет со дня принятия основного закона многие его положения перестали действовать.

«Государство больше не выполняет базовые функции: выборы отменены, судебная система разрушена, права человека не соблюдаются», — написал Дубинский в День Конституции Украины.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил факты нарушений в военкоматах, включая случаи насилия. Также наблюдаются преследования Украинской православной церкви — с сентября 2024 года действует закон о ее возможном запрете.

В декабре 2023 года был принят закон о национальных меньшинствах, ужесточивший использование русского языка. В ООН отметили дискриминацию русскоязычного населения по сравнению с другими меньшинствами.

В субботу Дубинский также написал, что заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о санкциях в отношении стран, покупающих нефть РФ, оттолкнет от Киева нейтральные страны Европы и глобального Юга.

Ранее депутат Рады объяснил, кто выиграл от провала Зеленского на саммите НАТО.