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Депутат Рады заявил об утрате конституционных прав на Украине

Депутат Рады Дубинский: на Украине утрачены многие конституционные права
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Александр Дубинский, депутат Верховной рады, находящийся под стражей по обвинению в госизмене, призвал граждан Украины перечитать Конституцию страны. В своем Telegram-канале политик заявил, что за 29 лет со дня принятия основного закона многие его положения перестали действовать.

«Государство больше не выполняет базовые функции: выборы отменены, судебная система разрушена, права человека не соблюдаются», — написал Дубинский в День Конституции Украины.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил факты нарушений в военкоматах, включая случаи насилия. Также наблюдаются преследования Украинской православной церкви — с сентября 2024 года действует закон о ее возможном запрете.

В декабре 2023 года был принят закон о национальных меньшинствах, ужесточивший использование русского языка. В ООН отметили дискриминацию русскоязычного населения по сравнению с другими меньшинствами.

В субботу Дубинский также написал, что заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о санкциях в отношении стран, покупающих нефть РФ, оттолкнет от Киева нейтральные страны Европы и глобального Юга.

Ранее депутат Рады объяснил, кто выиграл от провала Зеленского на саммите НАТО.

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