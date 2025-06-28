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В РФ заявили, что потенциальных кандидатов в президенты среди действующих политиков Украины нет

Рогов: возможных кандидатов в президенты среди политиков Украины нет
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что потенциальных кандидатов в президента Украины среди действующих политиков страны нет.

«Пока я не вижу никого из тех людей, присутствующих на подконтрольной киевскому режиму территории, кто был бы жив, здоров и на свободе и мог бы участвовать в выборах», — отметил Рогов.

Он уточнил, что действующие украинские политики «исповедуют абсолютно антигосударственные, антинародные идеи» и не скрывают, что поддерживают сценарий войны «до последнего украинца».

До этого Рогов сообщил, что российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по цеху военного завода в Шевченковском районе Запорожья.

По его словам, объект использовался Вооруженными силами Украины для производства и ремонта военной техники.

Утром 27 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в районе Белогоровки Вооруженные силы России взяли под огневой контроль двухкилометровый участок административной границы Луганской народной республики, который ранее находился под контролем украинских войск.

Ранее стало известно, какую тактику применяют ВСУ после отступления в Харьковской области.

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