В КНДР осудили США за удары по Ирану

МИД Северной Кореи призвал усилить осуждение действий США и Израиля в Иране. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.

По мнению Пхеньяна, США и Израиль грубо нарушили суверенитет страны и Устав ООН, а также международное право.

«КНДР решительно осуждает нападение США на Иран, расценивая его как грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и безопасности суверенного государства, а также как серьезное нарушение Устава ООН», — подчеркнули в министерстве.

Северокорейские дипломаты также назвали текущую ситуацию на Ближнем Востоке результатом «дерзости Израиля».

В ночь на 22 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы страны атаковали три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер назвал это «историческим моментом» для Соединенных Штатов, Израиля и всего международного сообщества и заявил, что после этого «восхитительного успеха» Иран должен согласиться на мир. При этом в самой Исламской Республике утверждают, что удары США не нанесли значительный урон ее объектам. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию последних событий.

Ранее сообщалось, что Трамп одобрил удар по Ирану во время игры в гольф.