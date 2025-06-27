Российские войска нанесли удар по военному заводу в Запорожье

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по цеху военного завода в Шевченковском районе Запорожья. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, объект использовался Вооруженными силами Украины для производства и ремонта военной техники.

«Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья», — сказал Рогов.

Утром 27 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в районе Белогоровки Вооруженные силы России взяли под огневой контроль двухкилометровый участок административной границы Луганской народной республики, который ранее находился под контролем украинских войск. По его словам, укрепленный район ВСУ в лесополосе был уничтожен, и украинские военные утратили контроль над этой территорией.

Ранее ВС РФ нанесли удар по учебному полигону ВСУ, где находились иностранные инструкторы.