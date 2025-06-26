На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какую тактику применяют ВСУ после отступления в Харьковской области

Ганчев: ВСУ применяют тактику выжженной земли после отступления под Купянском
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют тактику выжженной земли в населенном пункте Двуречная Харьковской области, откуда им пришлось отступить. Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли, так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — написал глава ВГА.

Утром 26 июня координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ на марше у населенного пункта Ольговка в Харьковской области. Он отметил, что украинская колонна состояла из трех пикапов и одного бронетранспортера.

Ранее Белоусов рассказал о потерях ВСУ при освобождении Московки Харьковской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами