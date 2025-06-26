Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют тактику выжженной земли в населенном пункте Двуречная Харьковской области, откуда им пришлось отступить. Об этом заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли, так же, как и в других населенных пунктах, из которых им пришлось отступить под натиском российской армии», — написал глава ВГА.

Утром 26 июня координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ на марше у населенного пункта Ольговка в Харьковской области. Он отметил, что украинская колонна состояла из трех пикапов и одного бронетранспортера.

Ранее Белоусов рассказал о потерях ВСУ при освобождении Московки Харьковской области.