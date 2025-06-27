В районе Белогоровки Вооруженные силы России взяли под огневой контроль двухкилометровый участок административной границы Луганской народной республики, который ранее находился под контролем украинских войск. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, укрепленный район ВСУ в лесополосе был уничтожен, и украинские военные утратили контроль над этой территорией.

Марочко также отметил, что, несмотря на это, украинские силы все еще удерживают стратегически важные высоты поблизости, что позволяет им сохранять частичный контроль над ситуацией. Именно поэтому юго-западнее Белогоровки остается зона, где продолжаются боевые действия.

До этого Марочко заявил, что российские войска, продвигающиеся на стыке границ Донецкой народной республики и Днепропетровской области Украины, начали бои за взятие населенного пункта Червоная Зирка. По словам военного эксперта, уже в ближайшее время на стыке ДНР и Днепропетровской области российскую армию «ждет позитивная динамика».

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