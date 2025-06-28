Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что будет рад уходу в отставку председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Его слова приводит ТАСС.

«У нас есть парень, который просто упрямый осел и тупица, который совершает большую ошибку. Это длится годами», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какой должна быть базовая процентная ставка, Трамп заявил, что «сейчас мы должны платить 1%».

«Мы платим больше, потому что у нас есть человек, страдающий от синдрома отвращения к Трампу», — указал глава Белого дома.

Американский лидер признался, что в качестве преемника Пауэлла он выступит за того, кто будет снижать ставку. Ожидается, что Трамп озвучит имя кандидата на пост главы ФРС в ближайшие месяцы.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказа Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению президента Соединенных Штатов, должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

Ранее глава ФРС предупредил о росте инфляции в США из-за пошлин Трампа.