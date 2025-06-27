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Израильский посол заявила, что Израиль достиг цели операции в Иране

Посол Израиля в России Гальперин: инцидент с Ираном исчерпан
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Израиле считают, что в настоящее время инцидент с Ираном полностью исчерпан. Об этом сообщила посол еврейского государства в России Симона Гальперин в эфире телеканала «Россия 24».

«У меня нет кристального шарика, в который мы можем посмотреть на будущее. Я могу сказать, что в данный момент — да, [конфликт исчерпан]», — заявила дипломат в ответ на соответствующий вопрос ведущего.

По словам посла, Израиль добился поставленных целей. Гальперин выразила надежду, что теперь Тегеран не решится возобновить свою ядерную программу. В случае, если Иран и предпримет попытки к возрождению программы, то Израиль не позволит этого сделать, отметила Гальперин.

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп заявил, что Тегерану могут потребоваться годы для того, чтобы снова запустить свою ядерную программу после американских ударов по объектам.

Американский лидер добавил, что на ближайших переговорах с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения обогащения урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов данного материала.

Представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди заявил, что Иран продолжит развивать свою атомную промышленность и никогда не прекратит этот процесс.

Его слова подтвердил посол исламской республики в России Касем Джелали, который отметил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, но не может лишать свои будущие поколения мирных ядерных технологий.

Ранее Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану.

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