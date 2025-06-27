Трамп допустил возможность новых ударов по Ирану

Трамп о новых ударах по Ирану в случае обогащения урана: конечно, без сомнений

США без раздумий снова атакуют Иран, если Тегеран вновь начнет обогащать уран до уровня, который беспокоит Вашингтон. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Конечно. Без всяких сомнений, абсолютно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.