Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы

Трамп: ядерные материалы не были вывезены с объектов в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не вывозил ядерные материалы с атакованных Соединенными Штатами объектов, поскольку сделать это незаметно было бы невозможно. Его слова приводит CNN.

«Ничего не было перемещено с объектов. Это очень опасно, они очень-очень тяжелые», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что для вывоза материалов понадобился бы специальный транспорт, а такие действия были бы заметными.

Также Трамп отметил, что Ирану потребуются годы, чтобы снова запустить ядерную программу после недавних американских ударов. Также американский лидер выразил уверенность, что Тегеран в ближайшее время не станет возвращаться к ядерным разработкам.

Трамп также заявил, что руководство Ирана выразило желание продолжить диалог с Вашингтоном и обсудить ядерную программу.

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном на стороне Тель-Авива: американская армия нанесла удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.