США могут потребовать от Ирана передать имеющиеся запасы урана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в рамках предстоящих переговоров с Ираном Вашингтон может потребовать от Тегерана не только полного прекращения обогащения урана, но и передачи всех имеющихся у него запасов данного материала. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока рано говорить о деталях, но нечто подобное мы можем потребовать», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о позиции США на переговорах с Ираном и о том, будут ли Соединенные Штаты настаивать на передаче им иранских запасов урана.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон последовательно придерживается курса на полную ликвидацию потенциала Ирана по созданию ядерного оружия.

«Я уже 25 лет говорю о недопустимости ядерного Ирана», — отметил Трамп.

До этого Трамп высказал уверенность, что Иран не осуществлял вывоз ядерных материалов с объектов, подвергшихся американским ударам, поскольку их скрытное перемещение было бы совершенно невыполнимо.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.