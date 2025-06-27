Трамп назвал Иран «разрушенной страной» без будущего

Президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social, что Иран — «разрушенная страна» с разгромленными вооруженными силами и экономикой, у которой нет будущего.

«Они всегда переполнены гневом и ненавистью, и посмотрите, к чему это их привело — разрушенная, взорванная страна без будущего, разгромленная армия и ужасная экономика», — написал он.

Глава администрации Вашингтона также напомнил, что якобы давал Ирану возможность восстановиться и предлагал обсудить снятие санкций, но в ответ на это получил от Тегерана военную агрессию.

До этого Трамп заявил, что США без раздумий снова атакуют Иран, если Тегеран вновь начнет обогащать уран до уровня, который беспокоит Вашингтон.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.