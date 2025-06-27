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Трамп рассказал о желании Ирана продолжить переговоры с США

Трамп: Иран хочет восстановить переговоры с США по ядерной программе
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The White House/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана выразило желание продолжить диалог с Вашингтоном и обсудить ядерную программу. Его слова приводит ТАСС.

«Иран хочет встретиться. Как вы знаете, были уничтожены очень опасные ядерные объекты, это теперь доказано», — отметил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

По словам главы администрации Вашингтона, ранее в СМИ публиковалась ложная информация по этой теме. Он сравнил эту ситуацию с распространением фейковых новостей о «российском происхождении» ноутбука Хантера Байдена, сына экс-президента США Джо Байдена.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Иран начал ответную операцию «Истинное обещание — 3».

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами на стороне Тель-Авива: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по американской военной базе в Катаре.

24 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее президент Ирана высказался об ударах США и Израиля по иранским ядерным объектам.

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