Президент Ирана высказался об ударах США и Израиля по иранским ядерным объектам

Атаки США и Израиля по иранским ядерным объектам подорвали режим нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, передает РИА Новости.

«Военное нападение США и сионистского режима на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под полным контролем МАГАТЭ, является грубым нарушением всех международных правил», — сказал он.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Президент США Дональд Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

23 июня иранская армия в рамках операции «Хорошая весть о победе» выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы Соединенных Штатов Америки. По данным Press TV, три ракеты поразили американскую авиабазу на территории Катара.

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.