Израиль атаковал Иран. В Тегеране — разрушения и жертвы

Иран готовит масштабный ответ, мощнее прежних атак, сообщают источники CNN. В Израиле введен режим ЧП, армия ждет удара до конца дня.
Премьер Нетаньяху ранее в телеобращении заявил, что у Ирана «огромный запас» ракет, способных достичь Израиля за минуты.
На военном объекте в иранском городе Нетенз произошел пожар, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, горит завод по обогащению урана, ранее подвергшийся атаке. Официальных комментариев от властей Ирана пока не поступало.
Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ядерщики могли быть ликвидированы при ударах Израиля, сообщает YNET.
❗️Начальник Генштаба Ирана, вероятно, погиб при ударе Израиля, подтверждает Reuters со ссылкой на источник.
Высшее руководство Израиля переведено в «безопасные места» на фоне атак ВВС Израиля по Тегерану, пишет Axios.
❗️ Президент США собрал срочное совещание кабинета министров на фоне израильской атаки на Иран.
Официальные лица США заявляют, что не причастны к ударам по Ирану. Госдепартамент предупредил, чтобы Тегеран не атаковал американские объекты.
«Израиль начал одностороннюю операцию. Мы не участвуем в атаке. Наша задача — защитить американские силы в регионе», — госсекретарь США Марко Рубио.
⚡️ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало бомбардировок ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе.
❗️ Во время удара по жилому комплексу в Тегеране, по данным СМИ Израиля, погиб начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери.
Обломки израильских ракет попали в жилые многоэтажки в Тегеране. Местные источники сообщают о погибших. Среди них могли быть высокопоставленные иранские военные и политики.
Иранские СМИ сообщают, что израильские ракеты попали по жилому комплексу, где проживали представители Корпуса стражей исламской революции.
Иранские СМИ пишут о разрушениях в столице Ирана. Предварительно, ракеты поразили позиции ПВО. В ответ в небо поднялись самолеты КСИР.
Среди ключевых фигур иранского командования — Мохаммад Багери, Мохаммад Али Джафари, Али Фадави и Голям-Али Рашид. По данным AEI, они контролируют операции, разведку и внутреннюю безопасность Ирана.
Официальное имя военной кампании — «Ам КеЛави», что переводится как «Народ как лев». Цель операции — «устранение иранской ядерной угрозы».