Израиль атаковал Иран. В Тегеране — разрушения и жертвы

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Официальные лица США заявляют, что не причастны к ударам по Ирану. Госдепартамент предупредил, чтобы Тегеран не атаковал американские объекты.

«Израиль начал одностороннюю операцию. Мы не участвуем в атаке. Наша задача — защитить американские силы в регионе», — госсекретарь США Марко Рубио.