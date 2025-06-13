На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Израиль атаковал Иран. В Тегеране — разрушения и жертвы

Армия обороны Израиля наносит удары по ядерным объектам Ирана
close

Израильская система ПВО «Железный купол» перехватывает иранские ракеты над Тель Авивом, 1 октября 2024 года.

Ammar Awad/Reuters
Израиль объявил о начале военной операции против Ирана. Армия обороны наносит удары по Тегерану и ядерным объектам в Натанзе. Под удар попали жилые дома, где, по предварительным данным, находились иранские генералы. В Иране сообщают о жертвах, власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
04:36

Иран готовит масштабный ответ, мощнее прежних атак, сообщают источники CNN. В Израиле введен режим ЧП, армия ждет удара до конца дня.

Премьер Нетаньяху ранее в телеобращении заявил, что у Ирана «огромный запас» ракет, способных достичь Израиля за минуты.

04:34

На военном объекте в иранском городе Нетенз произошел пожар, сообщают местные СМИ. По предварительным данным, горит завод по обогащению урана, ранее подвергшийся атаке. Официальных комментариев от властей Ирана пока не поступало.

04:31

Военное руководство Ирана, включая начальника генштаба, а также ядерщики могли быть ликвидированы при ударах Израиля, сообщает YNET.

04:24

❗️Начальник Генштаба Ирана, вероятно, погиб при ударе Израиля, подтверждает Reuters со ссылкой на источник.

04:19

Высшее руководство Израиля переведено в «безопасные места» на фоне атак ВВС Израиля по Тегерану, пишет Axios.

04:14

❗️ Президент США собрал срочное совещание кабинета министров на фоне израильской атаки на Иран.

04:09

Официальные лица США заявляют, что не причастны к ударам по Ирану. Госдепартамент предупредил, чтобы Тегеран не атаковал американские объекты.

«Израиль начал одностороннюю операцию. Мы не участвуем в атаке. Наша задача — защитить американские силы в регионе», — госсекретарь США Марко Рубио.

04:03

⚡️ Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало бомбардировок ядерных исследовательских объектов в иранском Натанзе.

03:55

❗️ Во время удара по жилому комплексу в Тегеране, по данным СМИ Израиля, погиб начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери.

03:51

Обломки израильских ракет попали в жилые многоэтажки в Тегеране. Местные источники сообщают о погибших. Среди них могли быть высокопоставленные иранские военные и политики.

03:49

Иранские СМИ сообщают, что израильские ракеты попали по жилому комплексу, где проживали представители Корпуса стражей исламской революции.

03:44

Иранские СМИ пишут о разрушениях в столице Ирана. Предварительно, ракеты поразили позиции ПВО. В ответ в небо поднялись самолеты КСИР.

03:42

Среди ключевых фигур иранского командования — Мохаммад Багери, Мохаммад Али Джафари, Али Фадави и Голям-Али Рашид. По данным AEI, они контролируют операции, разведку и внутреннюю безопасность Ирана.

03:37

На фоне начала войны стоимость нефти на мировых рынках выросла на 5,2%.

03:31

Официальное имя военной кампании — «Ам КеЛави», что переводится как «Народ как лев». Цель операции — «устранение иранской ядерной угрозы».

03:28

Армия обороны Израиля заявила о начале «превентивных» военных операций против Тегерана. Операция носит односторонний характер. Министр обороны Исраэль Кац объявил о немедленном введении особого положения в тылу на всей территории Израиля.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Келлог заявил о видении США урегулирования на Украине
В США выпустили под залог российскую ученую, арестованную из-за эмбрионов лягушек
Попова усомнилась в достоверности данных ВОЗ
МВФ объявило о срочной проверке возможностей Украины по выплате долга
Нефть отреагировала резким ростом на фоне обстрела Ирана со стороны Израиля
Премьер Израиля назвал цели ударов в Иране
Названы популярные ошибки, которые уничтожают ваш интерьер
Новости и материалы
Высшее военное руководство Ирана могло быть ликвидировано при ударах Израиля
Вдове пациента клиники Хайдарова отказали в удовлетворении иска против Собчак
СМИ сообщают, что Ирак закрыл воздушное пространство
В израильской армии рассказали, сколько продлится операция против Ирана
Израиль назвал операцию против Тегерана «Ам КеЛави»
СМИ сообщили о первых жертвах после атаки Израиля на Иран
Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной
Чрезвычайное положение объявили в Израиле после атаки на Иран
СМИ сообщают о работе систем ПВО в Симферополе
Трамп высказался о решениях разногласий с Ираном
Израиль наносит удары по Ирану
Вице-премьер Туркменистана назвал Россию одним из ключевых торговых партнеров
Пентагон подтвердил готовность США применить силу против Гренландии и Панамы
В США сенатора скрутили и вытолкнули с пресс-конференции министра
У берегов Франции нашли затонувший корабль XVI века
В конгрессе США проголосовали по предложению о сокращении финансирования зарубежной помощи
Названы шансы Дзюбы продолжить карьеру на высоком уровне
Милонов предложил выработать рекомендации для борьбы с оголением
Все новости
В Индии почти завершили извлечение тел на месте авиакатастрофы
К берегам Стамбула прибило украинский дрон-камикадзе
Черчесов может возглавить европейскую сборную
13 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 13 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Мой ответ — нет»: Писториус при Зеленском отказал Киеву в поставках Taurus
Писториус: ФРГ не рассматривает возможность поставок Украине Taurus
Тегеран готов к войне: Израиль собирается атаковать Иран
ABC: Израиль рассматривает возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие дни
В Индии разбился пассажирский самолет
Boeing 787 Dreamliner упал на общежитие в Индии: более 200 человек погибли
Полиция обнаружила одного выжившего после крушения Boeing 787 Dreamliner в Индии
Книжный фестиваль «Красная площадь» — как это было
В Москве завершился XI Книжный фестиваль «Красная площадь»
«Россия лжет Трампу»: Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине
Зеленский считает, что Трамп может завершить украинский кризис
ВС РФ заняли села Петровского и Алексеевка в ДНР. Военная операция, день 1205-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1205-й день
За что боятся пятницу, 13-е: откуда взялось суеверие и как стало частью современной культуры
Когда будет пятница, 13-е в 2025 году и почему этот день считается плохим
«Без цензуры — только танками давить»: правда ли свободная пресса уничтожила СССР?
Закон о запрете цензуры в СССР приняли 35 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами