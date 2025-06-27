Глава РФПИ призвал Евросоюз изменить путь и прислушаться к «папочке» Трампу

Европейский союз должен изменить путь и прислушаться к «папочке» президенту США Дональду Трампу. Об этом в социальной сети Х заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

По его словам, Венгрия и Словакия ведут борьбу «за разумность, суверенитет и экономическое выживание» ЕС.

«Ложная идеология (экс-президента Соединенных Штатов. — «Газета.Ru») Джо Байдена пустила Брюссель под откос. Наступила пора переходить на другие рельсы. Пора прислушаться к папочке Трампу и процветать», — написал глава РФПИ.

26 июня венгерское интернет-издание Index сообщило со ссылкой на свои источники, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций. По данным СМИ, глава словацкого правительства воспользовался своим правом вето, в связи с чем страны — члены объединения не смогли принять новый пакет рестрикций.

Комментируя заявление американского лидера на пресс-конференции 25 июня, на которой Трамп сравнил отношения между Ираном и Израилем с «двумя детьми, дерущимися во дворе», генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал его «папочкой». Позже он сказал, что его слова о «папочке» во время беседы с Трампом были вырваны из контекста и не касались самого президента США.

Ранее Трамп заявил, что ЕС более гадкий, чем Китай.