Трамп заявил, что ЕС более гадкий, чем Китай

Европейский союз относится к Соединенным Штатам Америки хуже, чем Китай. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, комментируя торговые отношения между Вашингтоном и Брюсселем, передает ТАСС.

«Европейский союз во многом является более гадким, чем Китай», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что он добьется от ЕС существенных уступок. По его словам, США и Европа «только начинают» налаживать контакты в сфере торговли.

17 апреля Трамп заявил, что торговое соглашение с Европейским союзом будет заключено в течение 90 дней. Американский лидер также отметил, что США «не спешат» подписывать торговые договоры с другими странами, делая акцент на качестве, а не скорости.

9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время разговора с президентом США он объяснил отсутствие возможности для американцев обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Европейского союза, а не со всем объединением сразу. При этом он поздравил Трампа с заключением американо-британского торгового соглашения.

Ранее глава ЕК заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.