Путин оценил перспективы экономических отношений с США

Путин: бизнес США сигнализирует о желании вернуться в Россию

Россия и США имеют хорошие перспективы в экономическом взаимодействии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, американский бизнес сигнализирует о желании вернуться на российский рынок.

«Мы будем это только приветствовать», — сказал Путин.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham) на ПМЭФ обсуждалось восстановление прямого авиасообщения между Россией и США.

Дмитриев также отметил, что американские нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется в российские проекты, переговоры ведутся. Он добавил, что дискуссии об этом уже ведутся.

Ранее глава РФПИ оценил ущерб США от антироссийских санкций.