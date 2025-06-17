Ущерб для экономики США от санкций против России составил около $300 млрд. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Поскольку [Президент США. — «Газета.Ru»] Дональд Трамп признает, что американские компании потеряли деньги из-за санкций США в отношении России, мы уже говорили об этом раньше: $300 млрд — это глупость [Бывшего президента США Джо. — «Газета.Ru»] Байдена», — написал он.

До этого премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что намерен объявить о введении новых санкций в отношении России и призвать союзников усилить экономическое давление на РФ.

12 июня президент Украины Владимир Зеленский отметил, что президент США Дональд Трамп должен применить санкции против России, чтобы заставить Москву участвовать в переговорах. Зеленский акцентировал внимание на том, что, по его мнению, Москва «не воспринимает ничего, кроме силы», и что у Соединенных Штатов есть возможность продемонстрировать эту силу. Он выразил надежду, что в Вашингтоне это осознают.

Ранее генассамблея ООН провозгласила 4 декабря Международным днем борьбы с санкциями.