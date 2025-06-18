На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия и США обсудили в рамках ПМЭФ восстановление прямого авиасообщения

Дмитриев: восстановление прямого авиасообщения РФ и США обсуждалось с AmCham
close
Александр Вильф/РИА Новости

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждалось с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham) в ходе делового завтрака на ПМЭФ. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он поблагодарил AmCham за то, что они ведут конструктивную, созидательную работу, в том числе по ряду важных технических вопросов.

«Обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США. То есть очень много важных, практических, позитивных вопросов», — отметил Дмитриев.

Кроме того, в рамках завтрака стороны обсудили конкретные планы американских компаний по присутствию на российском рынке, развитию различных проектов.

До этого глава РФПИ оценил ущерб США от антироссийских санкций. По словам Дмитриева, он составил около $300 млрд.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной-гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее Дмитриев сравнил действующую администрацию США с предыдущей.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами