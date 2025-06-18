Россия и США обсудили в рамках ПМЭФ восстановление прямого авиасообщения

Восстановление прямого авиасообщения между Россией и США обсуждалось с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham) в ходе делового завтрака на ПМЭФ. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Он поблагодарил AmCham за то, что они ведут конструктивную, созидательную работу, в том числе по ряду важных технических вопросов.

«Обсуждали, что надо восстанавливать прямое авиационное сообщение между Россией и США. То есть очень много важных, практических, позитивных вопросов», — отметил Дмитриев.

Кроме того, в рамках завтрака стороны обсудили конкретные планы американских компаний по присутствию на российском рынке, развитию различных проектов.

До этого глава РФПИ оценил ущерб США от антироссийских санкций. По словам Дмитриева, он составил около $300 млрд.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной-гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее Дмитриев сравнил действующую администрацию США с предыдущей.