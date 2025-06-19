Глава РФПИ рассказал, какие компании одними из первых вернутся в российские проекты

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) считает, что американские нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется в российские проекты, переговоры ведутся. Об этом заявил глава фонда и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Мы считаем, что с точки зрения американских компаний нефтегазовые компании будут одними из первых, кто вернется назад, включая крупнейшие американские компании, которые заинтересованы в партнерстве в российскими компаниями по разработке нефтегазовых месторождений, в том числе в Арктике», — отметил он.

При этом Дмитриев добавил, что дискуссии об этом уже ведутся.

До этого глава РФПИ сообщил, что с представителями Американской торгово-промышленной палаты (AmCham) на ПМЭФ обсуждалось восстановление прямого авиасообщения между Россией и США.

С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В 2025 году он будет посвящен теме «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Более 92 стран и территорий, включая государства Азии, Африки и Латинской Америки, уже подтвердили свое участие. Страной — гостем форума станет Королевство Бахрейн.

Ранее глава РФПИ оценил ущерб США от антироссийских санкций.