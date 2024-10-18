Путин сообщил, что хочет как можно быстрее завершить СВО

Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее завершить конфликт на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

На встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС он не стал называть возможные сроки окончания СВО, так как это «сложная и контрпродуктивная вещь». Путин отметил, что Россия понимает, что украинский конфликт является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его как можно скорее.

«Только что говорили о возможности переговоров. Мы-то за. И я сказал, каким образом это может быть реализовано. И если это искренняя позиция с другой стороны — пожалуйста, чем быстрее, тем лучше», — сказал президент.

При этом Путин заверил, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине. Он подчеркнул, что Россия отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие, скрыть это сложно. Президент также назвал провокацией сообщения о возможном появлении ядерного оружия у Украины.

11 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что специальная военная операция закончится в 2024 году. По мнению Алаудинова, Украина стоит на пороге тяжелых внутренних событий, общество будет не в состоянии отправлять мужчин на «мясорубку», чтобы угодить Владимиру Зеленскому.

Ранее Путин заявил, что России бережно относится ко всем, кроме врагов.