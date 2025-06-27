Белорусский и российский премьеры обсудили вопросы сотрудничества

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора подтвердили приверженность оперативному решению актуальных вопросов в рамках Союзного государства и ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров Белоруссии.

По данным пресс-службы, руководители правительств обсудили текущие вопросы торгово-экономического сотрудничества и согласовали график предстоящих встреч.

В пятницу в Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Встреча глав государств проходила во Дворце независимости с участием президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко, казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева и президента Киргизии Садыра Жапарова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к саммиту по видеосвязи.

Лукашенко заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как страны-члены «набирают обороты», а другие ждут, когда объединение «споткнется».

Ранее Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС.