Лидеры ЕАЭС начали встречу в узком составе

В Минске началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча глав государств проходит во Дворце независимости с участием президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко, казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева и президента Киргизии Садыра Жапарова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к саммиту по видеосвязи.

Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, в ходе закрытой части встречи лидеры стран Евразийского экономического союза смогут обсудить наиболее важные и деликатные вопросы экономического взаимодействия. После официального доклада председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева запланирована свободная дискуссия между участниками саммита.

Во второй части мероприятия, которая пройдет в расширенном составе, к переговорам присоединятся представители государств-наблюдателей при ЕАЭС — Кубы и Узбекистана, а также стран-гостей — Монголии и Объединенных Арабских Эмиратов. Это позволит рассмотреть перспективы развития сотрудничества с третьими странами.

В четверг Путин заявил, что финансовые институты стран Евразийского экономического союза поддерживают контакты с Новым банком развития БРИКС, Азиатским банком развития, Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и другими подобными учреждениями.

Ранее Лукашенко высказался о ситуации с Арменией на форуме ЕАЭС.