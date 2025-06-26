Путин назвал уровень безработицы в ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) сейчас составляет 2,8%. Соответствующее заявление он сделал на пленарном заседании Евразийского экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Уровень безработицы, Александр Григорьевич (Лукашенко, президент Белоруссии. — «Газета.Ru») говорил об этом, снизился в Евразийском союзе до 2,8%», — сказал глава государства.

Он также отметил, что «пятерка» стран ЕАЭС ( Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. — «Газета.Ru») не намерена останавливаться на достигнутом, продолжается работа над укреплением интеграционных механизмов.

26 июня Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни президент РФ поучаствует в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. При этом он отметил, что есть «какие-то шероховатости». Представитель Кремля назвал их «вполне естественным процессом».

Ранее вице-премьер РФ сравнил рост экономики ЕАЭС с показателями Евросоюза.