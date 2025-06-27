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Лукашенко: ряд стран предвкушает момент, когда ЕАЭС «споткнется»

Лукашенко: некоторые ждут, когда ЕАЭС споткнется
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как страны-члены «набирают обороты», а другие ждут, когда объединение «споткнется». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает БелТА.

«Наше объединение привлекает к себе внимание в мире <…> Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты, и подключаются к нашей работе. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, от самих стран-членов ЕАЭС зависит, «споткнутся» ли страны — члены ЕАЭС или продолжат «набирать обороты».

До этого президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске заявлял, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.

Путин упомянул БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН и Африканский союз среди объединений, с которыми у ЕАЭС развиваются связи.

Ранее страна Центральной Америки запросила статус наблюдателя в ЕАЭС.

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