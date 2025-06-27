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Путин пригласил президента ОАЭ в Россию

Путин: президента и наследного принца ОАЭ Аль Нахайяна ждут в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидера Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна ждут с визитом в Москве, передает РИА Новости.

Об этом он рассказал журналистам в ходе пресс-конференции по итогам визита в Белоруссию.

«Вторая встреча была с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов. Тоже поговорили по нашим текущим двусторонним отношениям и ждем с визитом в России президента Объединенных Арабских Эмиратов», — сказал он.

До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ Аль Нахайяном в Минске в рамках заседания высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС), 27 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на нем российский лидер предложит участникам заседания собраться на традиционную декабрьскую встречу в Санкт-Петербурге.

26 июня специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов рассказал «Газете.Ru», что ОАЭ подставили плечо России в самые сложные годы. Он поблагодарил Эмираты от лица всех российских предпринимателей за поддержку.

Ранее Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ.

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