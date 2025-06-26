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Спецпредставитель президента рассказал, какая страна подставила плечо России

Титов: ОАЭ подставили плечо России в самые сложные годы
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Алексей Майшев/РИА Новости

ОАЭ подставили плечо России в самые сложные годы, заявил «Газете.Ru» специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Он поблагодарил Эмираты от лица всех российских предпринимателей за поддержку.

«Эмираты подставили нам плечо. В том, что касается формирования целей устойчивого развития на период после 2030 года, ОАЭ, пожалуй, являются одним из наших самых главных партнеров. Мы сегодня очень тесно координируем усилия. И надо сказать, что мы — догоняющая сторона, потому что ОАЭ ведут работу в этом направлении уже довольно давно. Очень взвешенная, системная, хорошо администрируемая работа. На предстоящем в июле политическом форуме высокого уровня ООН мы вместе с друзьями из ОАЭ и Индонезии будем поднимать тему того, что будет после 2030 года», — отметил Титов.

Он добавил, что выполнение сегодняшних целей пока «оставляет желать лучшего».

«Они амбициозные, очень такие возвышенные, можно сказать, гуманитарные. Но, к сожалению, их выполнение во многом буксует из-за того, что не были продуманы вопросы ресурсного обеспечения, как финансового, так и административного», — подчеркнул Титов.

По его словам, соглашение о свободной торговле Евразийского экономического союза с ОАЭ, которое будет подписано 27 июня, — очень системная мера. Она облегчит торговлю, благотворно отразится на услугах, инвестициях, условиях покупки недвижимости для россиян, уточнил Титов. Он также подчеркнул, что отечественный бизнес широко представлен в Эмиратах.

Ранее Титов в интервью «Газете.Ru» заявил о «морозе» в российской экономике.

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