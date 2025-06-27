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В Кремле анонсировали выступление Путина в Минске

Кремль: Путин проведет пресс-конференцию по итогам саммита ЕАЭС в Минске
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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин проведет пресс-конференцию по итогам саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоявшегося в Минске. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

Канал опубликовал видео из зала, где пройдет встреча главы государства с журналистами. На кадрах видны журналисты, ожидающие начала пресс-конференции.

Накануне Путин прибыл в Минск с двухдневным визитом. В эти дни российский лидер принял участие в Евразийском экономическом форуме и саммите ЕАЭС.

26 июня Путин, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске, заявил, что ЕАЭС открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами.

Также он упомянул БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН и Африканский союз среди объединений, с которыми у ЕАЭС развиваются связи.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается. При этом он отметил, что есть «какие-то шероховатости». Представитель Кремля назвал их «вполне естественным процессом».

Ранее вице-премьер РФ сравнил рост экономики ЕАЭС с показателями Евросоюза.

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