Вице-премьер РФ сравнил рост экономики ЕАЭС с показателями Евросоюза

Рост экономики ЕАЭС значительно опережает показатели Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью телеканалу «Россия 1».

«Если говорить о ЕАЭС, то рост – 4,6%, у Европейского союза в прошлом году было 0,8%. Это большая разница», — заявил он.

По словам Оверчука, Евросоюз отказался от российских энергоносителей и поставил себя в очень плохие конкурентные условия. Он отметил, что в этих странах на данный момент проходит деиндустриализация. Вице-премьер отметил, что российской стороне не нравится эта ситуация, однако представители Евросоюза сами решили пойти на такой шаг.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что интеграция в рамках ЕАЭС продолжается.

Заседание высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) с участием президента России Владимира Путина пройдет в Минске 27 июня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на нем российский лидер предложит участникам заседания собраться на традиционную декабрьскую встречу в Санкт-Петербурге.

Ранее Пашинян отказался лично присутствовать на форуме ЕАЭС.