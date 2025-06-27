Песков: Путин в Минске встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

В рамках мероприятий в столице Белоруссии президент России Владимир Путин встретился с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. О состоявшихся переговорах сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президенты двух стран провели двустороннюю встречу», — отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

В пятницу в Минске состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Встреча глав государств проходила во Дворце независимости с участием президента России Владимира Путина, белорусского лидера Александра Лукашенко, казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева и президента Киргизии Садыра Жапарова. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединился к саммиту по видеосвязи.

Лукашенко заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как страны-члены «набирают обороты», а другие ждут, когда объединение «споткнется».

Ранее ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией.