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ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией

ЕАЭС в Минске заключил торговые соглашения с ОАЭ и Монголией
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Михаил Метцель/РИА Новости

В ходе саммита Высшего Евразийского экономического совета в Минске подписаны два важных документа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ходе мероприятия были подписаны соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.

Соглашение с ОАЭ предусматривает создание зоны свободной торговли. Эмираты предоставляют преференции для 86% товарной номенклатуры, страны ЕАЭС — для 85%. По оценкам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнёва, это позволит сократить среднюю тарифную ставку с 5% до 0,6%, обеспечив ежегодную экономию в $260 млн.

С Монголией заключено временное соглашение сроком на три года с возможностью продления. Документ предусматривает снижение или отмену пошлин по 367 товарным позициям с каждой стороны, что покроет 90% экспорта ЕАЭС ($2 млрд) и даст экономию до $100 млн в год.

До этого в Минске началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

Ранее вице-премьер РФ предупредил Армению о невозможности одновременного членства в ЕАЭС и ЕС.

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