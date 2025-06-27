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Зеленский подписал новый указ о санкциях против России

«Страна.ua»: Украина будет синхронизировать свои санкции против РФ с западными
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Vasily Fedosenko/Reuters

Украина будет синхронизировать свои санкции против России с западными. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщил Telegram-канал издания «Страна.ua».

Согласно этому указу, после введения антироссийских санкций странами Евросоюза и «Большой семерки» (G7) в течение 15 дней на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины должны быть поданы аналогичные списки.

23 июня глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что 18-й пакет санкций против России планируется одобрить до конца недели.

Однако на саммите ЕС 26 июня премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на 18-й пакет антироссийских санкций. В связи с этим страны Евросоюза не смогли принять его, так как для этого требуется одобрение всех членов объединения.

Словакия не раз выступила против нового пакета санкций Евросоюза в отношении РФ из-за страха полностью лишиться поставок российских нефти, газа и ядерного топлива без наличия альтернативы.

Власти Венгрии также выступили против принятия 18-го пакета антироссийских санкций.

Ранее стало известно, что Словакия готова поддержать санкции против РФ, но с нюансом.

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