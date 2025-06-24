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Словакия готова поддержать санкции против России, но с нюансом

Глава МИД Бланар: Словакия поддержит санкции, если ЕС смягчит последствия
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Kira Hofmann/Global Look Press

Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна готова поддержать 18-й пакет санкций против России, однако требует от Евросоюза гарантий и поддержки для смягчения последствий из-за прекращения поставок энергоресурсов. Об этом пишет портал Euractiv.

«Переговоры еще продолжаются. Но исходя из того, что обсуждалось до сих пор, очевидно, что пакет не будет оказывать негативного влияния на экономику Словакии, и мы готовы его поддержать», — заявил Бланар.

В то же время он подчеркнул, что Словакия потребует от ЕС «гарантий» и поддержки для смягчения последствий от прекращения поставок российских энергоресурсов.

«Существуют также арбитражные риски, которые окажут влияние на Словацкую Республику – возможно, на сумму до 20 млрд евро. Поэтому мы требуем гарантий того, как будут устранены эти негативные последствия», — указал глава МИД Словакии.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее призывал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

Ранее Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет антироссийских санкций.

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