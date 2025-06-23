Каллас рассказала, когда ЕС примет новый пакет антироссийских санкций

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Кая Каллас по итогам встречи глав МИД стран-членов объединения заявила, что 18-й пакет санкций против России рассчитывают одобрить до конца недели, передает РИА Новости.

«До конца этой недели мы намерены одобрить 18-й пакет санкций в отношении России», — подчеркнула она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

23 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее призывал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

О начале подготовки 18-го пакета антироссийских санкций Каллас объявила сразу после утверждения советом ЕС предыдущего пакета в мае. По ее словам, ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира». Совет ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России в мае.

Ранее Каллас поддержала санкции ЕС относительно цен на российскую нефть.