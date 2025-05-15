В ЕР назвали регионы России, в которых ожидаются сложности на выборах

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев ожидает сложности на выборах в шести регионах РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Сложности партию ожидают в Забайкальском крае, Коми, Хакасии, Томске, а также в Костромской и Иркутской областях.

По мнению партийца, партия рискует проиграть выборы в местный совет в Томске, а также выборы губернатора в Иркутской и Костромской области и Коми, довыборы депутата в заксобрание Северного округа, выборы депутатов 11 муниципальных округов и 37 представительных органов поселений и 19 глав сельских и городских поселений Забайкальского края.

В Коми и Костромской области, помимо выборов губернатора, также пройдут выборы депутатов в законодательные собрания и советы административных центров (Сыктывкар и Кострома), а также на 120 муниципальных избирательных кампаниях в Хакасии.

До этого в ЕР заявили о важной роли муниципальных депутатов в развитии регионов.

Ранее в ЕР назвали логичным создание особой экономической зоны в Томске.