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Турчак отправил в отставку правительство Алтая

Глава Алтая Турчак подписал указ об отставке правительства региона
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Пресс-служба «Единой России»

Глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

С этого дня кабинет министров будет работать в статусе исполняющих обязанности.

По новым положениям Конституции РФ, председатель правительства, его заместители и все министры будут проходить обязательное согласование с депутатами Госсобрания, отметил Турчак.

Он добавил, что представит новый состав кабмина на этой неделе. Депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры на сессии 24 июня.

6 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что все губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит избираться в сентябре, будут выдвинуты на выборы от «Единой России».

Исключением будет только глава Чувашии Олег Николаев, который является членом «Справедливой России». Он будет участвовать в голосовании в качестве самовыдвиженца.

Ранее в ЕР назвали регионы, в которых ожидаются сложности на выборах.

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