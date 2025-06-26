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Председатель Курской облдумы покидает пост

Председатель Курской областной Думы Амерев подал заявление об отставке
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Курская областная Дума

Председатель Курской областной думы VII созыва Юрий Амерев решил покинуть свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале облдумы.

Уточняется, что Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Его заявление будет рассмотрено на внеочередном заседании.

» Им подписано распоряжение о рассмотрении заявления на внеочередном заседании Курской областной думы», — говорится в публикации.

Юрий Амерев с 2021 года был депутатом областной думы VII созыва по одномандатному избирательному округу № 12, депутатом думы на постоянной профессиональной основе, занимал должность председателя Курской областной думы VII созыва, а также являлся членом постоянных комитетов по законодательству, местному самоуправлению и межпарламентским связям, бюджету, налогам и экономическому развитию.

До этого глава Республики Алтай Андрей Турчак подписал указ об отставке правительства республики.

Ранее в ЕР назвали регионы, в которых ожидаются сложности на выборах.

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