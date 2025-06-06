«Ведомости»: все губернаторы в 2025 году пойдут на выборы от «Единой России»

Все губернаторы в 2025 году будут баллотироваться на выборах от «Единой России». Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Все губернаторы и врио глав регионов, которым предстоит избираться в сентябре, будут выдвинуты на выборы от «Единой России»», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что исключением будет только глава Чувашии Олег Николаев, который является членом «Справедливой России». В губернаторских выборах он будет участвовать в качестве самовыдвиженца.

До этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев заявил, что ожидает сложности на выборах в шести регионах РФ.

По мнению партийца, партия рискует проиграть выборы в местный совет в Томске, а также выборы губернатора в Иркутской и Костромской области и Коми, довыборы депутата в заксобрание Северного округа, выборы депутатов 11 муниципальных округов и 37 представительных органов поселений и 19 глав сельских и городских поселений Забайкальского края.

Ранее в ЕР назвали логичным создание особой экономической зоны в Томске.